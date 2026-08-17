Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.08.2026 00:48:12
Anthropic’s revenue run rate tops US$65 billion: source
Anthropic is projecting 2028 revenue of roughly US$190 billion to US$200 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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