ANYCOLOR legte Quartalsergebnis vor

ANYCOLOR stellte am 10.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,56 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,91 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at