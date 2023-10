Israel: Mutmaßlich Verantwortlicher des Hamas-Massakers tot

Gaza/Tel Aviv - Israels Militär hat bei Angriffen auf Einsatzzentralen der islamistischen Hamas im Gazastreifen einen der mutmaßlich Verantwortlichen des Massakers an israelischen Zivilisten getötet. Merad Abu Merad, Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt, sei maßgeblich für die Steuerung der Terroristen während des Massakers verantwortlich gewesen, teilte das israelische Militär Samstag früh mit. Unterdessen flohen Zehntausende Palästinenser vom Norden in den Süden Gazas.

Israels Botschafter: Palästinenser sollen demonstrieren

Wien - Der designierte Botschafter in Österreich David Roet hat sich gegen ein Verbot von Palästinenser-Demonstrationen ausgesprochen. "Ich denke, sie sollen auf die Straße gehen. Sie sollten schreien: 'Free Gaza from Hamas. Befreit den Gazastreifen von Terrorismus", sagt er im Gespräch mit der APA. Von der österreichischen Reaktion nach dem Großangriff der Hamas-Terrororganisation auf Israel zeigt sich Roet "sehr beeindruckt".

Konservative wollen bei Neuseeland-Wahl zurück an die Macht

Wellington - Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Vor vielen der 2.300 Wahllokale im Land hätten sich schon am Morgen lange Schlangen gebildet, berichtete der Sender Radio New Zealand am Samstagmittag (Ortszeit). In Umfragen lag bis zuletzt die konservative National Party mit ihrem Spitzenkandidaten Christopher Luxon (53) vorne, die nach sechs Jahren in der Opposition zurück an die Macht will.

Waldbrand im obersteirischen Ennstal

Haus im Ennstal - Einsatzkräfte haben Freitagnachmittag einen Waldbrand auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmeter im Bereich der Grafenbergalm nahe Haus im Ennstal in der Obersteiermark vorerst nicht löschen können. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte ein Wanderer das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. Die Löscharbeiten sollen am Samstag fortgesetzt werden.

Referendum in Australien über mehr Mitsprache für Indigene

Sydney - Australien stimmt seit Samstagmorgen (Ortszeit) in einer historischen Volksbefragung darüber ab, ob die Ureinwohner des Landes künftig ein größeres politisches Mitspracherecht bekommen sollen. Letzten Umfragen zufolge droht dem Vorhaben der Regierung von Premierminister Anthony Albanese aber das Aus: Eine klare Mehrheit von 56 Prozent hatte erklärt, mit "Nein" stimmen zu wollen.

Frankreich verhängt nach Attacke höchste Terrorwarnstufe

Paris - Nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule verhängt Frankreich die höchste Terrorwarnstufe. In der aktuellen Lage und nach dem Terroranschlag in Arras habe sie beschlossen, die höchste Warnstufe "Notfall Attentat" zu verhängen, teilte Premierministerin �lisabeth Borne am Freitagabend mit. Bei dem Angriff wurde ein Lehrer getötet und zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

