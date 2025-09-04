Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Portfolio-Einblick
|
04.09.2025 03:30:00
Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
Ein bekanntes US-Technologieunternehmen, das auch Mitglied der "Magnificent 7" ist, konnte im abgelaufenen Quartal erstmals in das Depot des Starinvestors einziehen. Dabei hat Bill Ackman direkt kräftig zugegriffen: Allein diese Position besaß zum Quartalsende eine Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.
Das Depot von Pershing Square Capital Management verlassen mussten hingegen die Aktien von Canadian Pacific Kansas City: Ackman veräußerte im zweiten Quartal alle rund 14,8 Millionen Aktien der Eisenbahngesellschaft, in die er erstmals Ende 2021 investiert und die sich im Vorquartal noch auf Platz sechs seiner größten Beteiligungen befunden hatte.
Wie Pershing Square Capital zuletzt genau investiert war, zeigt das folgende Ranking. Es enthält die zehn größten Aktieninvestments von Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
03.09.25
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
02.09.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
02.09.25
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
|
02.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.09.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
29.08.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)