AUA-Betriebsversammlung führte zu 92 Flugausfällen

Wien/Schwechat - Eine Betriebsversammlung des Bordpersonals der Austrian Airlines (AUA) ist am Samstag zu Mittag nach mehr als drei Stunden zu Ende gegangen. Die Fluglinie hatte im Vorfeld 92 Flüge abgesagt und die 8.000 betroffenen Passagiere auf andere Flieger des Lufthansa-Konzerns umgebucht. Eine Sprecherin ging am Samstag gegenüber der APA davon aus, dass keine weiteren Flüge betroffen sein werden und sich der Flugbetrieb normalisieren werde.

Israels Armee: Hunderttausende gingen in Gaza nach Süden

Gaza/Tel Aviv - Nach dem Evakuierungsaufruf der israelischen Armee haben sich deren Angaben zufolge Hunderttausende im Gazastreifen auf den Weg Richtung Süden gemacht. "Wir sind uns im Klaren, dass dies Zeit brauchen wird", sagte Militärsprecher Richard Hecht am Samstag. Die Hamas versuche auch, die Zivilisten aufzuhalten. Das israelische Militär hatte zuvor den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens auch am Samstag wieder einen Zeitraum und eine Fluchtroute ohne Angriffe zugesichert.

Mitgliederversammlung der Wiener NEOS

Wien - Die Wiener NEOS haben am Samstag zu einer Mitgliederversammlung geladen. Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger und der Wiener Landessprecher, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, skizzierten in der Ankerbrotfabrik die künftigen Pläne - etwa für die Regierungsarbeit in Wien. Der Terror in Nahost stand aber ebenfalls im Fokus. Harsche Kritik gab es an den Kundgebungen in der Bundeshauptstadt.

Zwei Tote in Wohnhaus in Wien entdeckt

Wien - In einem Wohnhaus in Wien-Hietzing sind Freitagabend zwei Tote entdeckt worden. Ein Angehöriger habe einen 73-Jährigen und dessen Tochter (51) leblos aufgefunden, berichtete die Polizei am Samstag. "Beide wiesen Schussverletzungen auf", berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 73-Jährige seine Tochter im Streit mit der Faustfeuerwaffe tödlich verletzte."

Lenker und 17-jähriger Beifahrer starben bei Pkw-Unfall

Bad Radkersburg - Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Samstag bei einem Autounfall im südsteirischen Sicheldorf in der Gemeinde Bad Radkersburg ums Leben gekommen. Der 24-jährige Lenker war mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen, durchbrach eine Holzhütte und stieß anschließend gegen einen Baum. Er und sein 17-jähriger Beifahrer wurden aus dem Pkw geschleudert. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen, hieß es seitens der Polizei.

Mitte-rechts-Opposition gewinnt Wahl in Neuseeland

Wellington - In Neuseeland zeichnet sich ein Regierungswechsel ab. Die bisher oppositionelle konservative Nationalpartei holte bei der Parlamentswahl am Samstag die meisten Stimmen. Zusammen mit ihrem bevorzugten Koalitionspartner, der rechtsliberalen ACT, käme die Partei von Spitzenkandidat Christopher Luxon nach vorläufigen Berechnungen der Wahlkommission auf genügend Sitze, um eine Regierung zu bilden.

Acht Hubschrauber bei Waldbrand im Ennstal im Einsatz

Haus im Ennstal - Seit den Morgenstunden sind die Einsatzkräfte auf der obersteirischen Grafenbergalm nahe Haus im Ennstal wieder bei einem Waldbrand im Einsatz. Seit Freitag lodern Flammen in einem nur fußläufig erreichbaren Bereich. Da es bis zum Abend nicht gelungen war, das Feuer zu löschen, wurde der Einsatz am Samstag wieder aufgenommen. Über Nacht hat sich der Brand auf einer Fläche von etwa einem Hektar ausgebreitet. Mittlerweile sind acht Hubschrauber im Einsatz.

Australier lehnen mehr Mitspracherechte für Indigene ab

Sydney - Eine deutliche Mehrheit der Australier hat sich in einem historischen Referendum dagegen ausgesprochen, den Ureinwohnern künftig ein größeres politisches Mitspracherecht einzuräumen. Nach vorläufigen Ergebnissen sagten etwa 58 Prozent der Befragten am Samstag "Nein", wie die Wahlkommission nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen mitteilte. Auch die Mehrheit der sechs Bundesstaaten hatte sich gegen das Vorhaben ausgesprochen, das damit gescheitert ist.

