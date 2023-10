Zwei Tote nach Schüssen in Brüssel - Täter flüchtig

Brüssel - In Brüssel sind Montagabend zwei Menschen erschossen worden. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf Twitter (X), dass der Täter noch gesucht werde. Premier Alexander De Croo rief die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit auf. Laut der Nachrichtenagentur Belga war ein bewaffneter Mann im Norden der Innenstadt von einem Roller abgestiegen und hatte auf der Straße Schüsse abgegeben.

ÖFB-Team fixiert mit 1:0 in Aserbaidschan EM-Ticket

Baku - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat den Startplatz für die EURO 2024 in Deutschland fixiert. Die ÖFB-Auswahl feierte am Montag in Baku dank eines von Marcel Sabitzer verwerteten Elfmeters (48.) einen 1:0-Sieg über Aserbaidschan und ist damit in Gruppe F nicht mehr aus den Top zwei zu verdängen. Für Österreich ist es die insgesamt vierte EM-Teilnahme, davor spielte man 2008, 2016 und 2021 bei der kontinentalen Endrunde.

Ex-Hamas-Chef Meshaal: Halten hochrangige Offiziere gefangen

Gaza - Die Hamas hält nach eigenen Angaben auch hochrangige israelische Offiziere gefangen. Sie stammten aus der Gaza-Division, hieß es auf dem Telegram-Kanal der radikalen Islamisten unter Berufung auf ein Interview des ehemaligen Hamas-Chefs Khaled Meshaal mit dem TV-Sender AlAraby. Man werde nichts unversucht lassen, um die Gefangenen als Druckmittel zu nutzen, um die 6.000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen freizupressen.

EU richtet humanitäre Luftbrücke für Gaza ein

Tirana - Die EU will nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine humanitäre Luftbrücke für die Menschen im Gazastreifen einrichten. "Die Palästinenser im Gazastreifen brauchen humanitäre Hilfe", sagte von der Leyen am Montag beim Westbalkan-Gipfel in Albaniens Hauptstadt Tirana. Darum werde die EU einen "humanitären Korridor über Ägypten" einrichten, die ersten beiden Flugzeuge mit Hilfsgütern für den Gazastreifen sollten noch diese Woche starten.

Ein Toter nach Panzer-Unfall in Allentsteig

Allentsteig/Wels - Ein Unfall mit einem Kampfpanzer "Leopard" 2A4 auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel hat am Montagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Das Kettenfahrzeug des Panzerbataillons 14 aus Wels war nach Bundesheer-Angaben im Bereich Seebrücke von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Laut Sprecher Michael Bauer waren vier Soldaten an Bord.

Internationaler Seidenstraßen-Gipfel in China

Peking - Staats- und Regierungschefs aus mehr als 140 Nationen kommen ab diesem Dienstag in Peking zum Seidenstraßen-Gipfel zusammen. Zu dem Forum des weltweiten Infrastruktur- und Investitionsprojektes Chinas sagte auch Russlands Präsident Wladimir Putin zu. Am Sonntag und Montag landeten unter anderem bereits Ungarns Regierungschef Viktor Orban, Ägyptens Ministerpräsident Mustafa Madbuli sowie der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed in Chinas Hauptstadt.

FPÖ in Umfragen stabil auf erstem Platz

Wien - Die Freiheitlichen liegen in den Umfragedaten stabil auf dem ersten Platz. In der "Sonntagsfrage" im aktuellen APA/ATV-"Österreich-Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek erreichen sie 32 Prozent. ÖVP und SPÖ verlieren hingegen leicht. Die Volkspartei kommt derzeit auf 22 Prozent und belegt somit knapp vor der SPÖ (21 Prozent) den zweiten Platz. Die Grünen erhalten 10 Prozent Zustimmung, die NEOS 9 Prozent.

Österreicher Schachinger gewinnt den Deutschen Buchpreis

Frankfurt am Main - Der junge Wiener Tonio Schachinger hat mit seinem Schulroman "Echtzeitalter" den Deutschen Buchpreis 2023 gewonnen. Das wurde soeben im Frankfurter Römer bekannt gegeben. Die prestigereiche Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres ist mit 25.000 Euro dotiert. Nominiert waren auch Ter�zia Mora ("Muna oder Die Hälfte des Lebens"), Necati Öziri ("Vatermal"), Anne Rabe ("Die Möglichkeit von Glück"), Sylvie Schenk ("Maman") und Ulrike Sterblich ("Drifter").

