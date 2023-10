Israels Armee weitet Bodeneinsätze aus

Jerusalem - Israels Armee hat nach eigenen Angaben ihre im Gazastreifen eingesetzten Truppen verstärkt und erneut Hunderte Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Die Armee erneuerte am Sonntag ihre Aufforderung an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, in den Süden des Küstengebiets zu flüchten. Israel will aber die Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen nach eigenen Angaben erleichtern.

Nehammer will Fahnen-Schändung generell verbieten

Wien - Nach Angriffen gegen israelische Fahnen in mehreren Städten Österreichs spricht sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für eine Ausweitung des Verbots der Schändung staatlicher Symbole aus. Die Herabwürdigung staatlicher Symbole, wie das Verbrennen von Fahnen, soll demnach generell verboten werden. Die Grünen wollen zunächst die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten und deren Anwendung analysieren.

"Friends"-Star Matthew Perry mit 54 Jahren gestorben

Los Angeles - Der US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" berühmt geworden war, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die "Los Angeles Times" am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden.

Kritik an "Schikanen" beim Kinderbetreuungsgeld

Wien - Die Volksanwaltschaft hat erneut scharfe Kritik am Vollzug bzw. der Gesetzeslage beim Kinderbetreuungsgeld geübt. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) müsse die europarechtswidrigen "Schikanen" gegen Eltern endlich beenden, forderte Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung. Trotz Höchstgerichtsurteilen würde sich bei der Volksanwaltschaft weiterhin verzweifelte Eltern melden, die jahrelang auf das Kinderbetreuungsgeld warten, hieß es.

Mutter und Kind nach Rettung aus Inn auf Intensivstation

Schwaz/Innsbruck - Die 28-jährige Mutter und ihr fünfjähriger Sohn, die am Samstag im Tiroler Schwaz aus dem Inn gezogen worden waren, sind weiterhin in Innsbruck auf der Intensivstation. Ihr Zustand war jedoch aktuell stabil, teilte eine Sprecherin der tirol kliniken der APA mit. Die beiden wurden bei dem Vorfall jedenfalls schwer verletzt. Seitens der Polizei waren noch keine weiteren Details zum Hergang bekannt, hieß es gegenüber der APA.

Katholische Weltsynode geht zu Ende

Vatikanstadt/Rom - Mit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen gingen am Samstagabend ohne konkrete Reformforderungen zu Ende. Die Teilnehmer verabschiedeten eine Abschlusserklärung, die in strittigen Punkten eher vage blieb. Nächstes Jahr gibt es im Oktober wieder ein solches Treffen.

Türkei feiert 100. Jahrestag der Staatsgründung

Istanbul - Mit Feiern im ganzen Land begeht die türkische Republik an diesem Sonntag ihre Gründung vor 100 Jahren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede zum Staatsjubiläum halten. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 gut ein Jahr nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches die Republik ausgerufen. Es folgten autoritär durchgesetzte Reformen, die den Staat nach westlichem Vorbild formen sollten.

Betrunkener schlug Ehefrau und drohte mit dem Umbringen

Wien - Ein betrunkener Wiener hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Simmering seine 40-jährige Ehefrau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte sich vor dem 42-Jährigen in ein Zimmer flüchten und zusperren. Von dort alarmierte sie die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Bei ihm wurde eine verbotene Waffe, ein sogenannter Totschläger, gefunden und sichergestellt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red