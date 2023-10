Netanyahu lehnt erneut Unterbrechung der Kämpfe ab

Jerusalem - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt erneut eine Unterbrechung der Kämpfe ab. Ziel sei die Vernichtung der radikal-islamischen Hamas, erklärte er am Montag auf einer Pressekonferenz. Er räumte ein, in jedem Krieg gebe es ungewollte zivile Opfer. Israels Angriff auf den Gazastreifen sei ein Kampf zwischen "Zivilisation und Barbarei". Er rief die Verbündeten auf, Israel zu unterstützen. Eine Waffenruhe wäre für ihn eine Kapitulation gegenüber Hamas-Terror.

Putin: US-Eliten für Lage in Gaza und Ukraine verantwortlich

Machatschkala/Moskau - Die "herrschenden Eliten der USA" und deren "Satelliten" stehen nach Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin hinter der Tötung von Palästinensern im Gazastreifen sowie den Entwicklungen in der Ukraine, im Irak und in Syrien. Die westlichen Geheimdienste und die Regierung in Kiew seien zudem mitverantwortlich für die Erstürmung des Flughafens in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan durch einen anti-israelischen Mob, sagte Putin am Montagabend.

Israelische Soldatin bei Bodenoffensive in Gaza befreit

Gaza/Tel Aviv - Eine israelische Soldatin ist nach Militärangaben bei den Bodeneinsätzen im Gazastreifen befreit worden. Die am 7. Oktober von der Hamas entführte Frau sei in gutem Zustand und habe ihre Familie bereits getroffen, teilte die Armee am Montag in einem Post auf Twitter (X) mit. Demnach gelang die Befreiung in der Nacht. Auf einem vom Militär verbreiteten Bild war sie in den Armen ihrer Familie zu sehen. Einzelheiten zur Befreiung waren zunächst nicht bekannt.

Von der Leyen reist nach Montenegro und Serbien

Belgrad - Im Rahmen ihrer Westbalkan-Reise wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Montenegro und in Serbien erwartet. Auf dem Programm stehen Gespräche mit den Präsidenten beider Länder. Mit dem serbischen Staatschef Aleksandar Vucic will von der Leyen am Nachmittag vor die Presse treten (gegen 14.30 Uhr).

NEOS-Wirtschaftssprecher Loacker kandidiert 2024 nicht mehr

Wien - NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker wird bei den kommenden Nationalratswahlen nicht mehr kandidieren. Er sei 2013 mit dem Wahlkampfmotto "Freiheit leben statt Sesselkleben" in das Hohe Haus eingezogen, nun werde er das Versprechen einlösen und seinen Platz wieder freimachen, kündigte der Vorarlberger am Montagabend in einem Posting in Sozialen Medien an. In der Landespartei gebe es jedenfalls "viele tüchtige Leute, die für eine Nachfolge in Frage kommen".

Immunität von festgenommenen AfD-Politiker aufgehoben

Würzburg - In einem historisch außergewöhnlichen Schritt hat der Bayerische Landtag noch direkt in seiner konstituierenden Sitzung die Immunität des AfD-Abgeordneten Daniel Halemba aufgehoben. Am Ende der Sitzung am Montag stimmten alle Fraktionen außer der AfD dafür. Der Haftbefehl für Halemba wurde später durch ein Gericht außer Vollzug gesetzt.

Massive Kritik der Ärztekammer an Apothekengesetz

Wien - Die Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer "Qualitätsminderung" in großem Ausmaß. Die geplante Reform sei genau das Gegenteil der angekündigten Stärkung des wohnortnahen niedergelassenen Bereichs, sagte Kammerpräsident Johannes Steinhart am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Erweiterung auf bis zu drei Filialapotheken bezeichnete er als "eine absolute Kriegserklärung und Zerstörung der Hausapotheke".

