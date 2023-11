Bewaffneter durchbrach Tor am Hamburger Flughafen

Hamburg - Der Hamburger Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs auf das Gelände gesperrt worden. Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der deutschen Bundespolizei, der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend. Der Mann habe eine Waffe und damit bereits zwei Mal in die Luft geschossen. Er habe mindestens ein Kind an Bord.

Schweres Erdbeben in Nepal forderte über 150 Menschenleben

Kathmandu - Bei einem starken Erdbeben in Nepal sind mindestens 157 Menschen gestorben. Zudem seien bisher 170 Verletzte gezählt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Hauptstadt Kathmandu am Samstag. Die Opferzahlen könnten noch steigen, zumal aus abgeschnittenen Gebieten zunächst keine bestätigten Angaben vorlagen. Das Beben am Freitag um 23.47 Uhr Ortszeit hatte laut der Nationalen Erdbebenwarte NEMRC eine Stärke von 6,4. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit Stärke 5,6 an.

Nach Luftschlägen über 60 Geiseln laut Hamas vermisst

Washington/Gaza - Nach Angaben der Hamas werden mehr als 60 der von ihr entführten Geiseln infolge israelischer Luftangriffe auf den Gazastreifen vermisst. Allein 23 israelische Geiseln seien unter Trümmern verschüttet, teilen die Al-Kassam-Brigaden mit, die militärische Organisation der Hamas. Die Zahl der Geiseln in der Gewalt der Hamas war zuletzt auf rund 240 beziffert worden. Nach einem israelischen Angriff auf einen Krankenwagen wurden Ausreisen aus dem Gazastreifen vorerst gestoppt.

Arabische Außenminister und PLO für sofortige Waffenruhe

Amman - Mehrere arabische Staaten und die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) haben nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken einen "sofortigen Waffenstillstand in Gaza" gefordert. Ein "sofortiger und bedingungsloser Waffenstillstand in Gaza" sei dringend notwendig, sagte der jordanische Außenminister Aiman al-Safadi bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Amman am Samstag. Angemessene Hilfen müssten unverzüglich im Gazastreifen ankommen.

Von der Leyen: Ukraine am Weg zu EU-Beitrittsverhandlungen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine erfüllt die Voraussetzungen für EU-Beitrittsverhandlungen laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fast vollständig. "Sie haben bereits deutlich über 90 Prozent des Wegs hinter sich", sagte von der Leyen am Samstag bei einem Besuch in Kiew in einer Rede vor dem ukrainischen Parlament Rada. Es seien bereits viel größere Fortschritte gemacht worden, als von einem Land im Krieg erwartet werden könnten. Zudem kündigte sie neue Strafmaßnahmen gegen Russland an.

Ex-Machthaber Camara in Guinea wieder im Gefängnis

Conakry - Der ehemalige Militärmachthaber von Guinea, Moussa Dadis Camara, ist wenige Stunden nach einer mutmaßlichen Befreiungsaktion ergriffen und wieder ins Gefängnis gebracht worden. Camara sei gesund und wohlbehalten gefunden und wieder ins Gefängnis gebracht worden, sagte ein Armeesprecher am Samstag der Nachrichtenagentur AFP, ohne nähere Angaben zu den Umständen der Ergreifung zu machen. Ein Anwalt Camaras, Jocamey Haba, bestätigte, dass sein Mandant wieder hinter Gittern sei.

Nestroy-Preise werden zum 24. Mal verliehen

Wien - Im Wiener Volkstheater werden am Sonntagabend die Nestroy-Preise verliehen. Zum 24. Mal werden herausragende Bühnenproduktionen sowie Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Theatersaison in Österreich sowie die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum gekürt. ORF III überträgt die von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderierte Gala ab 21.05 Uhr zeitversetzt.

Kreml witzelt über Doppelgänger von Putin

Moskau - Kremlsprecher Dmitri Peskow hat sich öffentlich über Spekulationen um angebliche Doppelgänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin lustig gemacht. "Jetzt rätseln Experten, ob es drei oder vier sind und wen wir da jeden Tag sehen", sagte Peskow am Samstag vor Jugendlichen in Moskau mit Blick auf Diskussionen in sozialen Netzwerken um mögliche Doubles des Kremlchefs. "Putin - haben wir einen", sagte Peskow auf dem Forum "Rossija".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red