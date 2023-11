SPÖ-Parteitag: Schieder mit 89,8 Prozent EU-Spitzenkandidat

Wien/Graz - Andreas Schieder wird die SPÖ wieder als Spitzenkandidat in die EU-Wahl führen. Die Delegierten haben der Kandidatenliste am zweiten Tag des SPÖ-Bundesparteitags in Graz am Sonntag grünes Licht gegeben. Schieder erhielt 89,8 Prozent. Auf dem zweiten Platz der Liste für die Wahl im Juni steht wieder die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner, sie bekam 96,9 Prozent.

Spanien: Oppositionsproteste gegen Amnestie für Katalanen

Madrid - In Spanien haben am Sonntag Zehntausende bei von der konservativen Opposition (Volkspartei/PP) organisierten Demonstrationen gegen die geplante Amnestie für katalanische Separatisten demonstriert. Mit diesem Zugeständnis will sich Ministerpräsident Pedro S�nchez (Sozialisten/PSOE) eine weitere Amtszeit sichern. "Wir werden nicht schweigen, bis es Neuwahlen gibt", tönte hingegen PP-Chef Alberto N��ez Feij�o vor einer jubelnden Menge in der Hauptstadt Madrid.

Drei russische Offiziere bei Explosion in Südukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Durch eine Explosion in der von Russland besetzten Südukraine sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes mindestens drei russische Offiziere getötet worden. Die Explosion habe sich im "Hauptquartier der Besatzung" in Melitopol ereignet und sei das Ergebnis einer Aktion der "örtlichen Widerstandsbewegung", teilte der Militärgeheimdienst am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Melitopol hat für die russische Armee eine wichtige logistische Bedeutung.

800 Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass verließen Gaza

Kairo/Gaza - Aus dem Gazastreifen sind erneut Hunderte Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass ausgereist. Mehr als 800 von ihnen hätten den Grenzübergang Rafah nach Ägypten überquert, sagte ein Sprecher des Kontrollpunkts auf palästinensischer Seite am Sonntag. Damit hätten seit Wiederöffnung der Grenze vor etwa eineinhalb Wochen rund 2.700 Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen.

Mehrere Verletzte nach Wohnhausbrand in St. Pölten

St. Pölten - Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in St. Pölten hat Sonntagfrüh den Einsatz von 67 Mitgliedern von fünf Feuerwehren gefordert. 45 Personen wurden nach Angaben der Helfer aus dem Gebäude gerettet. Neun Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und galten somit als verletzt, hieß es auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion. Die im Keller ausgebrochenen Flammen wurden zügig unter Kontrolle gebracht. Bereits angelaufen ist die Ursachenforschung.

Pkw prallte gegen Dampf-Museumsbahn: ein Verletzter

Stainz - In der Weststeiermark ist am Samstag ein Pkw gegen die Dampflok der Museumsbahn Stainzer Flascherlzug geprallt, dabei wurde der Pkw-Lenker verletzt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde durch den Aufprall auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Graschuh bei Stainz in eine Wiese geschleudert, der Lenker eingeklemmt. Die Bergung erfolgte durch die Wehren Stallhof, Stainz, Rossegg und Rassach mit hydraulischem Rettungsgerät. Die Person wurde ins Spital gebracht.

