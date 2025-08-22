Ochsenknecht-Prozess in Tirol endet mit Diversion

Innsbruck - Der Betrugsprozess gegen den deutschen Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat am Freitag am Landesgericht Innsbruck nach rund einer Stunde Verhandlung mit einer Diversion geendet. Dem 33-Jährigen wurde eine Geldbuße von 18.000 Euro auferlegt, womit sich dieser nach kurzer Beratung mit seinem Verteidiger einverstanden erklärte. Somit kam es zu keiner Verurteilung bzw. keinem Schuldspruch, der Deutsche galt weiterhin als nicht vorbestraft.

Hungersnot in Gaza - Israel droht Hamas

Gaza - In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die Kriterien dafür seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative mit. Das Leben Zehntausender Kinder ist akut bedroht. In Israel sind unterdessen laut Verteidigungsminister Israel Katz die Pläne zum Einsatz der Armee gegen die Hamas in Gaza Stadt genehmigt worden. Dies beinhalte die Umquartierung der Bewohner der größten Stadt des Gazastreifens. Der Beschluss erfolgte schon am Donnerstag.

Wiederkehr startet mit zehn Projekten ins neue Schuljahr

Wien - Mit zehn Projekten will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) im neuen Schuljahr eine "echte Aufholjagd in der Bildung" starten. Das Ziel sei, dass alle Kinder gern in die Schule gehen und dafür bräuchten Schulen und Lehrpersonal zusätzliche Unterstützung. Die soll es etwa in Form von mehr Angebot für Deutschförderung, psychosoziale Unterstützung der Schüler und durch weniger Bürokratie für Lehrpersonal und Schulleitungen geben. Personalmangel bleibt weiter ein Thema.

Über 400 Einsätze nach Starkregen in Vorarlberg

Bregenz - Starkregen hat in der Nacht auf Freitag Teile Vorarlbergs unter Wasser gesetzt. Laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) absolvierte die Feuerwehr bis Freitagmittag 405 Einsätze. Besonders betroffen war der Bezirk Dornbirn mit einem Schwerpunkt in der Bezirkshauptstadt. Die Einsätze betrafen vollgelaufene Keller und Tiefgaragen, unter Wasser stehende Straßenabschnitte und kleine Murenabgänge. Verletzt wurde niemand.

Kein Öl aus Druschba-Pipeline für Ungarn und Slowakei

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach einem ukrainischen Angriff auf eine Ölpumpstation in der westrussischen Stadt Unetscha fließt kein Öl mehr durch die wichtige Druschba-Pipeline nach Ungarn und in die Slowakei. Die Außenminister der beiden Länder, Peter Szijjarto und Juraj Blanar, erklärten am Freitag, der Stopp der Öllieferungen aus Russland könne mindestens fünf Tage anhalten. In einem gemeinsamen Brief forderten sie die EU-Kommission auf, für die Sicherheit ihrer Energieversorgung zu sorgen.

Antigeldwäschebehörde sieht Handlungsbedarf in Österreich

Wien - Der Bericht der internationalen Antigeldwäschebehörde Financial Action Task Force (FATF) zu Österreich dürfte kritisch ausfallen. Acht von elf Kategorien wurde eine "moderate" oder "niedrige" Effektivität der Geldwäschebekämpfung bescheinigt, schreibt "Die Presse" mit Verweis auf den FATF-Zwischenbericht. Damit würde Österreich nur knapp an einer Graulistung vorbeischrammen. Der finale Bericht soll im Februar 2026 veröffentlicht werden.

Stocker im Vorfeld des EU-Vorsitzes auf Zypern

Nikosia - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist zu einem Arbeitsbesuch in Zypern. Er traf dort unter anderem Staats- und Regierungsoberhaupt Nikos Christodoulides und die Präsidentin des Repräsentantenhauses der Republik Zypern, Annita Demetriou, wie das Bundeskanzleramt Freitag mitteilte. Im Zentrum der Gespräche standen die bevorstehende Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft Zyperns im Jänner sowie die Stärkung der bilateralen Beziehungen im Wirtschafts- und Migrationsbereich.

Opposition kritisiert NEOS wegen Pensions-Vorschlag

Wien - Die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne kritisieren den Vorschlag der NEOS, die Pensionen 2026 mit 2,2 Prozent statt 2,7 Prozent zu erhöhen. Die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch spricht von einem "beispiellosen Anschlag auf den Lebensabend unserer Senioren". Grünen-Sozialsprecher Markus Koza sagte, eine Pensionsanpassung unter der Inflationsrate sei "nicht akzeptabel".

