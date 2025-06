Apple-Aktie höher: Apple wehrt sich gegen EU-Entscheidung

Apple wehrt sich rechtlich gegen eine Entscheidung der EU-Kartellbehörde, in der festgelegt ist, wie das Unternehmen sein iOS-Betriebssystem im Rahmen des Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) kompatibler mit den Produkten konkurrierender Technologieunternehmen machen muss.

Apple hat am 30. Mai beim Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg Berufung gegen diese Entscheidung eingelegt. Einsprüche bei diesem Gericht werden normalerweise erst einige Tage nach ihrer Einreichung veröffentlicht.

Die EU-Exekutive hatte Apple im März mitgeteilt, was das Unternehmen ihrer Meinung nach tun muss, um seine iOS-Geräte besser mit den Produkten von Konkurrenten - von Apps über Kopfhörer bis hin zu Virtual-Reality-Headsets - kompatibel zu machen, um die Interoperabilitätsregeln des DMA zu erfüllen, die die Marktmacht von Big Tech einschränken sollen

Das bedeutet, dass der US-Konzern Softwareentwicklern und Geräteherstellern Zugang zu bestimmten Teilen des Apple-Betriebssystems gewähren muss, die normalerweise den eigenen Produkten des Unternehmens vorbehalten sind.

"Wir bei Apple entwickeln unsere Technologien so, dass sie nahtlos zusammenarbeiten, damit sie die einzigartige Erfahrung liefern können, die unsere Nutzer lieben und von unseren Produkten erwarten. Die Interoperabilitätsanforderungen der EU bedrohen diese Grundlage und führen zu einem unangemessenen, kostspieligen und innovationshemmenden Verfahren", sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Er bezeichnete die Regeln als "zutiefst fehlerhaft" und fügte hinzu, dass die Anordnung der EU-Exekutive Apple dazu zwinge, sensible Informationen mit Konkurrenten zu teilen und Sicherheitsrisiken für europäische Kunden darstelle.

Die EU-Kommission reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Unternehmen drohen Geldbußen von bis zu 10 Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes, wenn die EU entscheidet, dass sie die Regeln missachten. In extremen Fällen kann die EU-Kommission auch anordnen, dass sie Teile ihres Unternehmens aufgeben müssen. Die Apple-Aktie notiert im Handel an der NASDAQ zeitweise 0,22 Prozent höher bei 201,30 US-Dollar.

DOW JONES