NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 250 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Elektronikkonzern habe ein in vielerlei Hinsicht unglaubliches Quartal hinter sich, titelte Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden, ersten Reaktion. Die Resultate hätten den saisonalen Trends widersprochen und eine deutlich beschleunigtes Umsatzwachstum - sowohl beim iPhone als auch beim Mac - markiert. Beim Kassenschlager iPhone sei dies umso überraschender für ein Quartal, in dem historisch gesehen stets die Sorge bestehe, dass die Verbraucher auf die Einführung der nächsten iPhone-Generation im September warteten./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 22:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 22:26 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.