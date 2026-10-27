Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
27.10.2026 10:37:55
Apple to replace iPhone Duos affected by screen problem
Photos shared online showed faults appearing on the screens of Apple's first foldable device.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Apple hit by ‘Crackgate’ outcry over iPhone Duo screen problems (Financial Times)
|
27.10.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Apple-Aktie tiefer: Faltbares iPhone zeigt Schwachstellen - viele Geräte fehlerhaft (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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|Apple Inc.
|311,30
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