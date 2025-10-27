Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
27.10.2025 09:35:00
Apple trifft auf Android: Programmiersprache Swift bekommt ein Android-SDK
Das erste Preview-Release des Swift SDK for Android markiert neues Terrain in der Cross-Plattform-Entwicklung mit Apples Programmiersprache.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
