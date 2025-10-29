Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanz voraus 29.10.2025 06:01:00

Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alphabet C (ex Google) gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Alphabet C (ex Google) wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

49 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alphabet C (ex Google) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,12 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 48 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 99,96 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 68 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,90 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,04 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 64 Analysten durchschnittlich auf 395,62 Milliarden USD, gegenüber 349,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alphabet-Aktie gefragt: Google hat Super-Algorithmus für Quantencomputer entwickelt
Alphabet-Aktie: US-Atomkraftwerk wird für Google-KI wieder gängig gemacht
Alphabet-Aktie gefragt: Ausbau der KI-Partnerschaft zwischen Google und Anthropic

Bildquelle: Naypong / Shutterstock.com,ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten