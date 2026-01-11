Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

Applied Digital Corporation Registered Shs

WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

11.01.2026 11:50:00

Applied Digital Just Solved AI's Biggest Bottleneck with Technology From the 1800s

Red-hot data center designer, builder, and operator Applied Digital (NASDAQ: APLD) reported incredible growth in the second quarter of fiscal 2026. Revenue soared 250% year over year to $126.6 million as demand for AI data centers exploded.Applied Digital delivered the first 100 MW of AI computing capacity at its Polaris Forge 1 campus, which will eventually provide 400 MW of total capacity for CoreWeave. The company also signed a 15-year lease with an unnamed U.S. hyperscaler for 200 MW of AI capacity at the Polaris Forge 2 campus, a deal expected to generate approximately $5 billion in revenue.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
