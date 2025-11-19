|
19.11.2025 06:31:28
Aramark präsentierte Quartalsergebnisse
Aramark hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Aramark 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,40 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 18,51 Milliarden USD ausgewiesen.
