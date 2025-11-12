Arcos Dorados a Aktie

Arcos Dorados a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 13:53:33

Arcos Dorados Q3 Net Profit Surges

(RTTNews) - Arcos Dorados Holdings, Inc. (ARCO), a restaurant chain and McDonald's franchisee, reported Wednesday that net income attributable to the company for the third quarter surged to $150.43 million or $0.71 per share from $35.21 million or $0.17 per share in the prior-year quarter.

On average, analysts expected the company to report earnings of $0.13 per share, according to figures compiled by Thomson Reuters. Analysts' estimates typically exclude special items.

Total revenues for the quarter grew 5.2 percent to $1.19 billion from $1.13 billion in the same quarter last year. It grew 15.1 percent in constant currency. Systemwide comparable sales grew 12.7 percent. Analysts' expected revenues of $1.21 billion for the quarter.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arcos Dorados Holdings Inc Class -A- 6,47 -0,22% Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich freundlich, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen