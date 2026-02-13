Arctic Fish: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Arctic Fish hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,470 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arctic Fish im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 302,1 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 288,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,560 NOK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,930 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,24 Prozent auf 1,05 Milliarden NOK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 941,15 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,750 EUR und einen Umsatz von 89,30 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at