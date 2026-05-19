Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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19.05.2026 19:15:00
Are Protein Drinks the Turnaround Catalyst That Beyond Meat Stock Needs?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) is in a tough spot. In the first quarter, its sales fell roughly 15.3% year over year to land at $58.2 million. While rapidly declining sales are a big issue for the company, its margin picture is arguably even more concerning.Beyond's gross margin came in at 3.4% in Q1, which was actually a substantial improvement over the negative 10.1% gross margin it recorded in the prior-year period. However, a margin on that level essentially leaves no way for the company to shift into delivering profitability.Now it's looking toward clear protein drinks as a new product category that could help it reenergize sales and begin to change its margins. Could protein drinks supercharge a turnaround for Beyond Meat?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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