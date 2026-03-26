Argan Aktie
WKN: 784598 / ISIN: US04010E1091
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26.03.2026 21:42:10
Argan, Inc. Reports Advance In Full Year Bottom Line
(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) revealed earnings for its full year that Increased, from last year
The company's earnings came in at $49.212 million, or $3.47 per share. This compares with $31.369 million, or $2.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.7% to $262.050 million from $232.474 million last year.
Argan, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $49.212 Mln. vs. $31.369 Mln. last year. -EPS: $3.47 vs. $2.22 last year. -Revenue: $262.050 Mln vs. $232.474 Mln last year.
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Nachrichten zu Argan Inc
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25.03.26
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.12.25
|Ausblick: Argan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Argan Inc
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