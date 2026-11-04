Anadarko Petroleum Aktie
WKN: 871766 / ISIN: US0325111070
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04.11.2026 23:47:36
ARKO Petroleum Corp. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - ARKO Petroleum Corp. (APC) announced a profit for third quarter of $13.339 million
The company's bottom line came in at $13.339 million, or $0.28 per share. This compares with $10.100 million, or $0.29 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.2% to $1.888 billion from $1.484 billion last year.
ARKO Petroleum Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.339 Mln. vs. $10.100 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.29 last year. -Revenue: $1.888 Bln vs. $1.484 Bln last year.
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