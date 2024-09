Arm-Aktie auf Erfolgskurs: Analysten erwarten weiteres Wachstum

• Arm-Aktie mit starkem Lauf in 2024• Analystenaussagen befeuerten Aktie in der vergangenen Woche weiter• Starkes Wachstum in den nächsten Jahren erwartet

Die Aktie des Chipdesigners Arm Holdings hat seit Jahresbeginn rund 96 Prozent zugelegt und konnte ihren Kurs damit fast verdoppeln. Auch in der vergangenen Woche ging es kräftig nach oben: So verbuchte die Arm-Aktie vor allem am Mittwoch und am Freitag kräftige Kursgewinne, nachdem sich zwei Analysten bullish für die weiteren Aussichten des Tech-Titels gezeigt hatten.

Viel Lob für Stellung bei GenAI: Analyst vergibt starke erste Bewertung für Arm Holdings

Am Freitag legte die Arm-Aktie letztlich um 5,88 Prozent auf 147,37 US-Dollar zu, nachdem Analyst Srini Pajjuri von der Investmentbank Raymond James die Aktie neu in die Bewertung aufnahm. Er vergab dabei das Rating "Overweight" und bezifferte das Kursziel mit 160 US-Dollar. Somit sieht er - ausgehend vom Freitagsschlusskurs - für das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von rund 8,6 Prozent.

Raymond James-Experte Pajjuri verwies im Rahmen seiner Analyse laut "Investopedia" unter anderem auf die starke Position von Arm im Bereich der generativen KI (GenAI). So sei Arm "gut positioniert", um vom Wachstum von GenAI in der Cloud und im Bereich Edge-KI zu profitieren. Letzteres bezeichnet dabei die Nutzung von KI-Daten näher an ihrer Quelle, also auf lokalen Geräten, anstatt zentral in einer Cloud oder einem Rechenzentrum. Besonders die Armv9-Architektur, die im iPhone 16 zum Einsatz kommt, das Apple am vergangenen Montag vorgestellt hatte, könnte laut dem Analysten zu einem wichtigen Katalysator für weiteres Wachstum werden.

Insgesamt erwartet Pajjuri laut "Investopedia", dass die Chip-Architekturen von Arm in Zukunft in immer mehr Mobilgeräten, Fahrzeugen, Rechenzentren und PCs zum Einsatz kommen werden. Dies sollte für den Chipdesigner, der seine Architekturen gegen Lizenzgebühren bereitstellt, "in den nächsten Jahren zu einem nachhaltigen zweistelligen Wachstum führen", so der Experte.

Morgan Stanley erklärt Arm-Aktie zum "Top Pick" und vergibt Mega-Kursziel

Auch die Experten der Investmentbank Morgan Stanley bekräftigten in der vergangenen Woche ihre positive Haltung gegenüber der Arm-Aktie. Die Analysten des Finanzhauses stuften das Unternehmen bereits am Mittwoch als "neuen Top Pick" ein und setzten ein Kursziel von 175 US-Dollar. Die Arm-Aktie quittierte dies am Mittwoch mit einem Kurssprung von rund zehn Prozent, besitzt - ausgehend von ihrem Freitagsschluss - aber auch jetzt noch immer ein Aufwärtspotenzial von rund 18,75 Prozent bis zum genannten Ziel.

Auch die Analysten von Morgan Stanley lobten laut "Investopedia" die Rolle, die Arm bei der "Umstellung auf Edge-KI" spiele und sehen dementsprechend eine starke Nachfrage nach den Produkten von Arm im KI-Bereich. Als bedeutender Treiber wurde auch hier der Launch des iPhone 16 mit der darin verbauten Arm-Technologie hervorgehoben. Morgan Stanley prognostiziert laut "TradingView" daher für Arms Mobilsegment in den Geschäftsjahren 2024 bis 2027 eine jährliche Wachstumsrate von durchschnittlich 35 Prozent. Neben dem Mobilbereich sollen vor allem die Segmente Automobil und Infrastruktur in den kommenden Jahren zusätzliche Dynamik entfalten.

Beide Analystenhäuser erwarten also, dass Arm in den kommenden Jahren ein zweistelliges Wachstum verzeichnen wird. Dies trieb die Arm-Aktie zuletzt weiter nach oben, selbst nach der bereits beeindruckenden Rally in diesem Jahr. Ob sich die Kursgewinne bei dem Chipdesigner auch am Montag weiter fortsetzen werden, ist aktuell indes noch offen. Im nachbörslichen Freitagshandel zeigte sich der Arm-Anteilsschein kaum bewegt bei 147,25 US-Dollar (-0,08 Prozent). Am Montag geht es im Handel derweil um 5,82 Prozent abwärts auf 138,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at