Arm-Aktie gibt dennoch nach: Arm Holdings mit Umsatz- und Gewinnplus

Der Chipentwickler Arm Holdings hat Anlegern Einblick in seine Bücher gegeben.

Das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2025 endete für Arm Holdings mit einem EPS in Höhe von 0,39 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,339 US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahrszeitraum ein positives EPS von 0,08 US-Dollar in den Büchern des Chipdesigners verzeichnet gewesen war.

Der Umsatz von Arm belief sich im jüngst abgelaufenen Jarhesviertel auf 983 Millionen US-Dollar. Das lag über den Prognosen der Analysten, die nach einem Umsatz in Höhe von 824 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun einen Wert von 945 Millionen US-Dollar vorhergesagt hatten.

Die Arm-Aktie zeigte sich im nachbörslichen NASDAQ-Handel dennoch mit einem Minus von 6,29 Prozent bei 162,37 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at