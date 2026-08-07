United States Cellular Aktie
WKN: 875189 / ISIN: US9116841084
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07.08.2026 13:41:15
Array Digital Infrastructure, Inc Reports Advance In Q2 Income
(RTTNews) - Array Digital Infrastructure, Inc (AD) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $358.69 million, or $4.15 per share. This compares with $31.49 million, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 89.5% to $54.07 million from $28.53 million last year.
Array Digital Infrastructure, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $358.69 Mln. vs. $31.49 Mln. last year. -EPS: $4.15 vs. $0.36 last year. -Revenue: $54.07 Mln vs. $28.53 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 205 M To $ 215 M
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Nachrichten zu United States Cellular Corp.
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06.08.26
|Ausblick: United States Cellular informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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07.05.26
|Ausblick: United States Cellular veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu United States Cellular Corp.
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