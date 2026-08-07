Array Digital Infrastructure, Inc Reports Advance In Q2 Income

(RTTNews) - Array Digital Infrastructure, Inc (AD) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $358.69 million, or $4.15 per share. This compares with $31.49 million, or $0.36 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 89.5% to $54.07 million from $28.53 million last year.

Array Digital Infrastructure, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $358.69 Mln. vs. $31.49 Mln. last year. -EPS: $4.15 vs. $0.36 last year. -Revenue: $54.07 Mln vs. $28.53 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 205 M To $ 215 M