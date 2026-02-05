Arrow Electronics Aktie
Arrow Electronics Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Arrow Electronics Inc. (ARW) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $194.60 million, or $3.75 per share. This compares with $99.20 million, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, Arrow Electronics Inc. reported adjusted earnings of $227.68 million or $4.39 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.1% to $8.746 billion from $7.282 billion last year.
Arrow Electronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $194.60 Mln. vs. $99.20 Mln. last year. -EPS: $3.75 vs. $1.86 last year. -Revenue: $8.746 Bln vs. $7.282 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 7.95 B To $ 8.55 B
Nachrichten zu Arrow Electronics Inc.
|
04.02.26
|Ausblick: Arrow Electronics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Arrow Electronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Arrow Electronics Supports EMASS in Driving Ultra-Low-Power Edge AI Technology with ECS-DoT SoC (EQS Group)
|
24.09.25
|Arrow Electronics to Showcase AI Data Center and Intelligent Power Management Solutions at PCIM Asia 2025 (EQS Group)
Analysen zu Arrow Electronics Inc.
