Ausblick: Arrow Electronics legt Quartalsergebnis vor

Arrow Electronics lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Arrow Electronics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,60 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 93,55 Prozent erhöht. Damals waren 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,21 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,24 USD je Aktie, gegenüber 7,29 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 30,31 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 27,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

