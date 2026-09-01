Melt Aktie
ISIN: US5857161039
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01.09.2026 18:47:27
As glaciers melt, can communities be protected?
Rising temperatures are increasing the risk of floods and avalanches in mountain regions. The disaster in Nepal and Tibet shows the urgent need for solutions, and the tools that could help save lives.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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