Asiens Börsen uneins

AUSTRIA

Am Montag ging es am heimischen Aktienmarkt nach einem neuen Rekord abwärts.

Der ATX bewegte sich im frühen Handel leicht im Minus und kletterte im Anschluss auf grünes Terrain. Dabei konnte er erneut eine neue Bestmarke bei 6.845,42 Punkten erklimmen. Im Verlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain zurück und beendete den Handel 0,27 Prozent tiefer bei 6.768,24 Punkten.

Steigende Ölpreise sowie der jüngste Anstieg der Zinserhöhungserwartungen in den USA sorgten für Zurückhaltung unter den Anlegern, hieß es von Marktbeobachtern. Zudem wurde in London am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich dünn. Datenseitig waren die Blicke der Anleger auf Deutschland gerichtet. Dort hat die Inflation im August nach vorläufigen Daten erneut leicht angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte der Anstieg bei 2,8 Prozent gelegen.

Die Ölpreise sind am Montag nach Militärschlägen der USA und des Iran gestiegen. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe dürften eine Verhandlungslösung für ein Ende des Iran-Kriegs erschweren, hieß es in einer Einschätzung vom Handelshaus Pepperstone. Allerdings habe sich der Preisanstieg am Ölmarkt in Grenzen gehalten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Montag tiefer.

Der DAX gab zum Börsenstart noch moderat nach, weitete seine Verluste bis zum Handelsende jedoch auf minus 1,17 Prozent bei 26.258,11 Punkten aus.

Am Freitag hatte der DAX trotz Signalen von US-Notenbankchef Kevin Warsh für eine Zinserhöhung eine neue Bestmarke aufgestellt. Doch nach dem europäischen Handelsende hatten bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder die leicht steigenden Ölpreise.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem erwartbaren Preisanstieg beim Öl, nachdem das US-Militär Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen hatte. Dagegen hätten die Aktien- und Rentenmärkte recht entspannt auf die erneute militärische Eskalation reagiert. "Die Mehrzahl der Anleger erwartet offenbar nicht, dass die Situation erneut großflächig und langfristig eskaliert." Das US-Militär nahm zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak ins Visier, wie das Nachrichtenportal "Axios" sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Sie sollten daran gehindert werden, neue Seeminen in der Straße von Hormus zu legen, hieß es. Die iranischen Revolutionsgarden drohten umgehend mit Vergeltung.

Zudem stellten sich die Anleger darauf ein, dass der nächste Zinsschritt der US-Notenbank wohl nach oben und nicht nach unten gehe, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag abwärts.

Der Dow Jones startete etwas schwächer in die Sitzung und bewegte sich auch anschließend auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 53.186,32 Punkten (-0,7 Prozent).

Der technologielastige NASDAQ Composite schwächelt ebenfalls, nachdem er den Handel tiefer aufgenommen hat. Hier war zum Börsenschluss ein Minus von 0,12 Prozent bei 26.370,89 Punkten zu sehen.

Getrübt wird die Stimmung von einer erneuten Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen ließ und Inflationssorgen schürte.

Zudem wirken die Inflationsaussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom Freitag noch nach. Warsh hatte auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole gewarnt, dass sich die Inflation nicht ausreichend abschwäche und die Notenbanker noch "Arbeit zu erledigen" hätten. Die "falkenhafte" Botschaft von Warsh habe eine weitere Zinserhöhung der Fed wieder fest auf die Tagesordnung gesetzt, so Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime.

"Gleich zu Wochenbeginn haben es Anleger mit genau den Themen zu tun, die sie seit Wochen umtreiben: den Sorgen vor steigender Inflation und ungelösten geopolitischen Fragen sowie der Angst, dass die amerikanische Notenbank bald die Zinsenanheben könnte", so Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Die US-Streitkräfte haben erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen. Die USA nahmen zwei Raketenabschussrampen in der Nähe der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus ins Visier, wie verschiedene Medien unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Der Iran regierte daraufhin mit Vergeltungsangriffen auf zwei US-Stützpunkte in Jordanien. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe dürften eine Verhandlungslösung für ein Ende des Iran-Kriegs erschweren, hieß es hierzu vom Handelshaus Pepperstone.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich.

So fällt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um leichte 0,16 Prozent auf 66.206,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite dagegen marginale 0,03 Prozent fester bei 3.987,56 Zählern.

In Hongkong ist ein klares Minus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es um 1,00 Prozent abwärts auf 25.310,88 Einheiten.

Uneinheitlich geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien zu. Weiter sorgt die deutlich gestiegene Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung, wie Marktteilnehmer berichten. Mittlerweile wird am Zinsterminmarkt mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine US-Zinserhöhung im September eingepreist. Dazu kommt der fortgesetzte Anstieg der Preise am Ölmarkt, wo es in den vergangenen Wochen relativ ruhig zugegangen war. Seit den jüngsten gegenseitigen Attacken der USA und des Irans geht es mit den Preisen aber nach oben, was Inflations- und damit zugleich Zinserhöhungsspekulationen befeuert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX