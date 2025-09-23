ASAHI präsentierte Quartalsergebnisse

ASAHI hat am 22.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,96 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,54 Prozent auf 18,80 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at