Asbestos legte Quartalsergebnis vor

Asbestos lud am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,53 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,59 Prozent auf 0,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at