ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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05.09.2026 21:00:00
ASML vs. Taiwan Semiconductor: Which Semiconductor Monopoly Is the Safer Investment?
In the chip world, there's really only one monopoly: ASML Holding (NASDAQ: ASML). ASML makes a machine that no one else in the world has the technology to make, and it's vital to the production process of every advanced chip manufacturer, including Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).While Taiwan Semiconductor isn't considered a monopoly, it's the only company in the world with the foundry capacity to produce the chips needed to power the AI build-out, which gives it a pseudo-monopoly due to its size, position, and influence in the industry.These two are some of the most powerful companies on Earth, and they're available to invest in. They've already delivered a great return to investors, but which one can deliver moving forward? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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