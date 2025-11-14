Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
|
14.11.2025 05:17:51
Assurant To Repurchase Up To $700 Mln Of Common Stock
(RTTNews) - Assurant Inc. (AIZ) announced that its Board authorized a repurchase program for up to $700 million of the company's outstanding common stock. The $700 million share repurchase authorization is in addition to the company's current authorization, of which approximately $141 million remained unused as of October 31, 2025.
In addition, the company declared a quarterly dividend increase of $0.08 to $0.88 per share of common stock. The dividend will be payable on December 29, 2025 to stockholders of record as of the close of business on December 1, 2025.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Assurant IncShsmehr Nachrichten
Analysen zu Assurant IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Assurant IncShs
|227,05
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.