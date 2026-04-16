Iridium Communications Aktie
WKN DE: A0YB48 / ISIN: US46269C1027
|
16.04.2026 22:58:46
Ast Spacemobile vs. Iridium Communications: Comparing Revenue Growth and Stability
Revenue size doesn’t always steer you to the best growth stock, and that’s especially true when comparing the following space stocks. Despite minimal revenue over the past few years, Ast Spacemobile (NASDAQ:ASTS) stock has skyrocketed 1,400%, while shares of Iridium Communications (NASDAQ:IRDM) are trading at about the same price from the end of 2023. Iridium generates significantly more revenue, but Ast Spacemobile is closing the gap quickly.Ast Spacemobile operates a space-based cellular broadband network designed to provide mobile connectivity to users traveling in and out of areas without terrestrial services on land, at sea, or in flight.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iridium Communications Inc
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Iridium Communications präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Iridium Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Iridium Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Iridium Communications zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Iridium Communications Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|74,50
|-3,25%
|Iridium Communications Inc
|36,10
|-1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX und DAX in Grün -- Wall Street springt an -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Plus, während der deutsche Leitindex sich mit positiven Vorzeichen zeigt. Die Wall Street gewinnt am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag tiefer.