AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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17.07.2026 03:15:00
AST SpaceMobile vs. Rocket Lab: Which Stock Is The Superior SpaceX Competitor?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) made headlines when it raised $75 billion from investors in an initial public offering (nearly $86 billion if you include the investment bankers' overallotment). The stock rocketed higher after the IPO, but it has now fallen back down to the $135 IPO price. There are alternatives to consider, such as AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). Here's why you might want to buy one of these stocks over SpaceX.The simple answer is SpaceX does a lot. For example, it builds and launches rockets. In fact, it appears well ahead of the competition in terms of technology, with rockets that return and land after use. Reusing launch rockets materially reduces launch costs. SpaceX also operates Starlink, a satellite-based telecommunication network. And it is building an artificial intelligence business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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