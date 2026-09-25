Astrotech Aktie
WKN DE: A2H5UH / ISIN: US0464842006
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25.09.2026 14:32:48
Astrotech Corp. Full Year Loss Increases
(RTTNews) - Astrotech Corp. (ASTC) reported Loss for its full year of -$14.43 million
The company's bottom line totaled -$14.43 million, or -$8.49 per share. This compares with -$13.85 million, or -$8.32 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 13.0% to $0.913 million from $1.05 million last year.
Astrotech Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$14.43 Mln. vs. -$13.85 Mln. last year. -EPS: -$8.49 vs. -$8.32 last year. -Revenue: $0.913 Mln vs. $1.05 Mln last year.
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