Asustek Computer präsentierte Quartalsergebnisse

Asustek Computer hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Asustek Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,62 USD je Aktie gewesen.

Asustek Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,59 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 6,25 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at