ATI Names James Robert Foster CFO

(RTTNews) - ATI Inc. (ATI), a producer and seller of specialty materials and complex components, on Monday announced that it has appointed James Robert Foster as Senior Vice President, Finance and Chief Financial Officer effective from January 1, 2026.

James Robert Foster will take over from Don Newman, who will retire on March 1, 2026 as previously announced, and will remain in an advisory role for a period to support a smooth transition.

Foster joined the company in 2012 and previously held roles at API Technologies Corp. and Spectrum Control Inc.

On Friday, ATI closed trading 0.01% higher at $100.41 on the New York Stock Exchange.