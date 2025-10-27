Ausblick: Allegheny Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Allegheny Technologies wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen, dass Allegheny Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,733 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 6,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,12 Milliarden USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,63 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at