Atmus Filtration Technologies Aktie

Atmus Filtration Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.05.2026 16:14:32

Atmus Filtration Technologies Inc. Bottom Line Climbs In Q1

(RTTNews) - Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $48.4 million, or $0.59 per share. This compares with $44.7 million, or $0.54 per share, last year.

Excluding items, Atmus Filtration Technologies Inc. reported adjusted earnings of $0.69 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.6% to $477.5 million from $416.5 million last year.

Atmus Filtration Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $48.4 Mln. vs. $44.7 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.54 last year. -Revenue: $477.5 Mln vs. $416.5 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.75 To $ 3.00 Full year revenue guidance: $ 1.945 B To $ 2.015 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs

mehr Nachrichten