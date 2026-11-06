Atmus Filtration Technologies Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $60.6 million, or $0.74 per share. This compares with $54.8 million, or $0.66 per share, last year.

Excluding items, Atmus Filtration Technologies Inc. reported adjusted earnings of $0.77 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.9% to $510.0 million from $447.7 million last year.

Atmus Filtration Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $60.6 Mln. vs. $54.8 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $0.66 last year. -Revenue: $510.0 Mln vs. $447.7 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.05 Full year revenue guidance: $ 2.010 B To $ 2.035 B