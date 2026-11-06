Atmus Filtration Technologies Aktie
WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072
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06.11.2026 13:22:00
Atmus Filtration Technologies Inc. Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $60.6 million, or $0.74 per share. This compares with $54.8 million, or $0.66 per share, last year.
Excluding items, Atmus Filtration Technologies Inc. reported adjusted earnings of $0.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.9% to $510.0 million from $447.7 million last year.
Atmus Filtration Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.6 Mln. vs. $54.8 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $0.66 last year. -Revenue: $510.0 Mln vs. $447.7 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.05 Full year revenue guidance: $ 2.010 B To $ 2.035 B
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