AtriCure Aktie

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WKN: A0ES9W / ISIN: US04963C2098

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13.09.2026 01:45:01

AtriCure CTO Sells 3,657 Shares

Salvatore Privitera, Chief Technical Officer of AtriCure (NASDAQ:ATRC), sold 3,657 shares of common stock on Sept. 8, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($55); post-transaction value based on Sept. 8, 2026, market close ($53.73).

AtriCure is a mid-cap medical device company with a market capitalization of $2.7 billion and TTM revenues of $569.6 million, demonstrating strong operational momentum. The company maintains a focused competitive position in the specialized cardiac ablation market through proprietary radiofrequency and multifunctional device technologies that enable both therapeutic intervention and real-time diagnostic assessment during surgical procedures. With 1,350 employees and a global distribution footprint, AtriCure leverages its differentiated product portfolio and clinical expertise to capture market share in the growing cardiac surgery and arrhythmia treatment segments.

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