ATX aktuell: ATX beginnt die Sitzung im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am vierten Tag der Woche.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 3 612,81 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 115,584 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,092 Prozent tiefer bei 3 609,72 Punkten, nach 3 613,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 608,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 614,15 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,895 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 03.09.2024, den Wert von 3 651,56 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Stand von 3 680,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 093,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,39 Prozent auf 20,48 EUR), CA Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 27,06 EUR), Vienna Insurance (+ 0,52 Prozent auf 29,25 EUR), Verbund (+ 0,48 Prozent auf 73,85 EUR) und EVN (+ 0,37 Prozent auf 26,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-0,89 Prozent auf 22,38 EUR), DO (-0,87 Prozent auf 136,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,79 Prozent auf 87,50 EUR), Wienerberger (-0,68 Prozent auf 29,02 EUR) und Lenzing (-0,28 Prozent auf 35,10 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 280 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25,535 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,72 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,87 Prozent.

Redaktion finanzen.at