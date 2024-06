ATX aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX

Der ATX legte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,36 Prozent auf 3 661,91 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 117,593 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,007 Prozent auf 3 612,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 612,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 610,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 675,54 Zählern.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,094 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 3 686,55 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 12.03.2024, den Stand von 3 364,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, wies der ATX einen Stand von 3 171,19 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,32 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 13,47 Prozent auf 36,65 EUR), Andritz (+ 5,26 Prozent auf 60,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,26 Prozent auf 44,89 EUR), Wienerberger (+ 2,18 Prozent auf 34,76 EUR) und BAWAG (+ 2,06 Prozent auf 59,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,11 Prozent auf 21,80 EUR), OMV (-1,51 Prozent auf 40,40 EUR), EVN (-0,68 Prozent auf 29,30 EUR), CA Immobilien (-0,60 Prozent auf 29,58 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 680 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,160 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at