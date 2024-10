ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Montagshandels unentschlossen

Um 09:12 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,00 Prozent aufwärts auf 3 609,27 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,486 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,030 Prozent höher bei 3 610,33 Punkten in den Handel, nach 3 609,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 3 626,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 609,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der ATX 3 581,41 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 708,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 3 119,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 1,37 Prozent auf 29,50 EUR), DO (+ 1,37 Prozent auf 147,80 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,89 Prozent auf 18,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,77 Prozent auf 20,86 EUR) und Wienerberger (+ 0,42 Prozent auf 28,72 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen voestalpine (-1,09 Prozent auf 21,76 EUR), EVN (-0,91 Prozent auf 27,10 EUR), OMV (-0,65 Prozent auf 39,58 EUR), Raiffeisen (-0,17 Prozent auf 17,40 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 25,622 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

