ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 30.08.2023 wurde das Mayr-Melnhof Karton-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 130,20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investierten, hätten nun 0,768 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 75,42 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Anteils am 29.08.2024 auf 98,20 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 24,58 Prozent gleich.

Der Marktwert von Mayr-Melnhof Karton betrug jüngst 1,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at