ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

So performte der ATX Prime am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,01 Prozent leichter bei 1 785,39 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 1 803,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1 803,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 814,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 782,68 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Stand von 1 784,48 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2024, den Stand von 1 830,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der ATX Prime bei 1 590,76 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,16 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 6,46 Prozent auf 5,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,34 Prozent auf 17,97 EUR), Addiko Bank (+ 2,24 Prozent auf 16,00 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,81 Prozent auf 25,30 EUR) und Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 21,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-3,85 Prozent auf 3,00 EUR), Frequentis (-3,28 Prozent auf 26,50 EUR), OMV (-2,76 Prozent auf 36,66 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,28 Prozent auf 89,90 EUR) und Polytec (-2,27 Prozent auf 3,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 2 490 010 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,838 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

