ATX Prime aktuell: ATX Prime notiert letztendlich im Minus

Der ATX Prime zeigte sich am Abend mit negativen Notierungen.

Der ATX Prime fiel im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 1 655,57 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,027 Prozent auf 1 659,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 659,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 663,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 1 652,23 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 1 607,47 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 1 601,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wurde der ATX Prime mit 1 567,66 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 4,54 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 513,39 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell PORR (+ 3,74 Prozent auf 12,76 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,61 Prozent auf 25,22 EUR), Lenzing (+ 1,51 Prozent auf 33,60 EUR), Polytec (+ 1,41 Prozent auf 3,60 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,27 Prozent auf 19,18 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil BAWAG (-2,21 Prozent auf 46,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,94 Prozent auf 40,40 EUR), STRABAG SE (-1,69 Prozent auf 37,85 EUR), ZUMTOBEL (-1,64 Prozent auf 5,98 EUR) und EVN (-1,30 Prozent auf 26,55 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 588 935 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 30,312 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,20 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

