ATX Prime aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Heute zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,39 Prozent höher bei 1 596,65 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 1 590,37 Punkte an der Kurstafel, nach 1 590,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 608,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 590,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,033 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 595,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 576,94 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 29.09.2022, mit 1 341,10 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 0,818 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 530,67 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 4,86 Prozent auf 13,81 EUR), S IMMO (+ 3,89 Prozent auf 12,82 EUR), Vienna Insurance (+ 3,33 Prozent auf 26,40 EUR), AMAG (+ 2,76 Prozent auf 29,80 EUR) und Semperit (+ 2,03 Prozent auf 17,06 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Flughafen Wien (-1,14 Prozent auf 47,75 EUR), Addiko Bank (-0,78 Prozent auf 12,70 EUR), DO (-0,76 Prozent auf 103,80 EUR), OMV (-0,64 Prozent auf 45,32 EUR) und Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 31,05 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 856 546 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 27,046 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

2024 verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

